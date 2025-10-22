Започна изграждането на воден център на крайбрежната алея във Варна

Започна изграждането на панорамен асансьор и воден център на крайбрежната алея във Варна. Както БТА информира те са част от проекта „Алея Първа“ на „Холдинг Варна“.

Водният център ще разполага със зони за плуване, спорт, почивка, каза на пресконференция единият от изпълнителните директори на компанията Ивелина Шабан. По думите ѝ центърът ще ползва минерална вода, чиято естествена температура е между 48 и 50 градуса и е полезна срещу много заболявания. Освен това ще предлага социална програма за безплатни уроци по плуване за деца до 12 години, допълни Шабан.

Проектът „Алея Първа“ предвижда още изграждането на Конгресен център и информационен център с медицински пункт. Цялата зона е над 9 хиляди квадратни метра, в които ще бъдат оформени вътрешни алеи, игрища, открити фитнес зони, детски площадки, допълни Шабан. Ще има и център за водни спортове.

Дружеството има финансова готовност за изпълнението на целия проект, но към момента има издадени разрешителни за строеж само за панорамния асансьор и водния център, посочи Шабан. По думите ѝ необходимите документи за останалите планирани обекти са внесени в кметството на район „Приморски“, но реакция няма. За построяването на конгресния център се очаква да се произнесе съдът, тъй като решението на екоинспекцията по темата е обжалвано.

Преди повече от 10 години холдингът инвестира в укрепването на склона в зоната, където ще се реализира проектът, припомни другият изпълнителен директор на дружеството Милчо Близнаков. Скатът е с дължина над 1100 метра, повече от 30 метра висок. При укрепването му бяха изградени над 100 дренажни кладенеца, а състоянието на терена се следи ежегодно, допълни Близнашки. Той посочи още, че фирмата е инвестирала в облагородяването на район, изграждането на паркинг, осветление, пешеходни алеи. През миналата година бе изградена канализация, ВиК-мрежа, предстои да бъде построена и канално-помпена станция.

Холдингът има ангажимент да инвестира в района на крайбрежната алея минимум 73,1 милиона лева, допълни Шабан. По думите ѝ до момента вече са вложени около 50 милиона. Позицията на Шабан беше, че общата инвестицията ще надхвърли значително 73 милиона лева, а желанието на дружеството е да реализира максимално бързо целия проект. Според нея, има шанс това да стане факт до 3 години, стига администрацията да изпълни задълженията си.

Архитектът на проекта Светослав Станиславов допълни, че в зоната е планирано само ниско строителство – максимум 2 етажа. Плътността на застрояването ще бъде много ниска, а постройките ще бъдат леки и с озеленени покриви. В района ще има много храсти и дървета от устойчиви видове, като тополите не фигурират сред тях.