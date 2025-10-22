Търговище е домакин на регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини в България

Търговище е домакин на регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСОРБ). В срещата участват над 40 секретари на общини от Североизточна България. Основната тема, по която работят, е организирането на изцяло електронния вътрешен документооборот, който става задължителен в администрациите от началото на 2026 г. Домакини на срещата са кметът Дарин Димитров, председателят на Общинския съвет Тахир Тахиров и секретарят на Община Търговище Христалина Халачева. На събитието присъства и изпълнителният директор на НАСО Силвия Даскалова.

В рамките на деня секретарите ще коментират правната рамка, плановете и подходите за внедряване на новия модел на работа. Ще бъдат дискутирани още техническите и практическите аспекти на прехода.

В приветствието си към участниците кметът Дарин Димитров заяви, че именно на секретарите се пада задачата по възможно най-добрия начин да организират административната дейност. „Мечтая за деня, в който няма да подписваме документи на хартия. Нека от 2026 г. наистина всички започнем да работим по един европейски и съвременен модел“, каза кметът. Той поясни, че Община Търговище се подготвя за прехода към изцяло електронния документооборот и администрацията ще бъде в готовност да премине към него от 2026 г.

От 1 януари догодина цялото вътрешно движение на документи в Община Търговище ще е електронно. Целият поток от документация и информация като отчети, заповеди, справки и други ще бъдат изготвяни, съгласувани и подписвани само в електронна форма.

Понастоящем голяма част от актовете и документите се създават на хартиен носител, като тези документи впоследствие се сканират и прикачат в деловодната система, в сайта или се изпращат по имейл до гражданите. С новия подход на работа ще бъде постигната по-голяма бързина и прозрачност в процеса по създаване и движение на документите.

Новият метод на работа се очаква да допринесе и за по-добрата координация между отделните звена в Общината. Ще бъде повишена и сигурността на процесите, предвид необходимостта от използване на средствата за електронна идентификация на служителите.

Форумът води Мария Найденова, която е член на Управителния съвет на НАСОРБ. Тя бе категорична, че целта на регионалната среща е не толкова да се обсъди предстоящата промяна, а да се коментират начини, идеи и форми тя да се осъществи реално. От името на управителния съвет на НАСОРБ тя благодари на домакините от ръководството на Община Търговище и връчи символичен подарък на кмета Димитров – плакет на организацията.