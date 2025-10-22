АРМЕНПРЕС: Арменският премиер Никол Пашинян и грузинският му колега Иракли Кобахидзе се срещнаха в Тбилиси

Арменският премиер Никол Пашинян и грузинският му колега Иракли Кобахидзе се срещнаха в Тбилиси, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Грузинският министър-председател благодари на Пашинян за приемането на поканата да участва в Петия форум "Пътят на коприната".

Двамата лидери обсъдиха темите от дневния ред на стратегическото партньорство между Армения и Грузия, като подчертаха активния политически диалог между двете приятелски държави и изразиха увереност, че той ще продължи да се развива.

Разгледани бяха и въпроси, свързани със сътрудничеството в търговската, икономическата и културната област.

Двете страни обсъдиха и процеса на установяване на мир между Армения и Азербайджан. Кобахидзе още веднъж поздрави Пашинян за постигнатия напредък и изрази увереност, че това ще даде нов тласък на регионалното сътрудничество и стабилност.

Премиерът Пашинян запозна своя грузински колега с хода на реализацията на проектите "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет" и "Кръстопът на мира", чиято цел е да се отблокират регионалните транспортни и комуникационни връзки.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНППРЕС)