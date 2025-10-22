Над 34 000 кв.м улици ще бъдат ремонтирани във всички населени места в община Разград, каза кметът Добрин Добрев

Над 34 000 кв.м улици ще бъдат ремонтирани във всички населени места в община Разград. Общият брой улици, които ще бъдат ремонтирани през годината, е 70, каза на пресконференция кметът Добрин Добрев.

Той обясни, че дейностите са започнали през миналата седмица с полагане на асфалт на пет улици в Мортагоново и ремонт на три улици в Пороище. Кметът заяви, че вече е приключило асфалтирането на улици в селата Радинград и Ушинци. На този етап се работи в Осенец и в Дряновец, като след това започва асфалтирането на улици в Балкански и в останалите населени места от общината.

Добрев припомни, че участъците за ремонт са определени с решение на Общинския съвет, след обобщение на предложенията на кметовете и консултации с обществените съвети по места. Средствата за подобряването на инфраструктурата в населените места в общината са от общинския бюджет. Дейностите се изпълняват от „Строймонтаж“ ЕАД по обособена позиция №2 от обществената поръчка за текущи ремонти, отбеляза кметът.