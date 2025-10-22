Подробно търсене

АНСА: Мелони похвали стабилността на правителството си по случай третата годишнина от управлението му

Атанаси Петров
АНСА: Мелони похвали стабилността на правителството си по случай третата годишнина от управлението му
АНСА: Мелони похвали стабилността на правителството си по случай третата годишнина от управлението му
Снимка: АНСА
Рим,  
22.10.2025 11:51
 (БТА)

В деня, в който се навършват три години от встъпването ѝ в длъжност, министър-председателката на Италия Джорджа Мелони заяви, че стабилността на правителството ѝ е направила страната по-силна както икономически, така и на международната сцена, съобщи агенция АНСА.

Преди дни кабинетът на Мелони официално стана и третото най-дълго управлявало правителство в историята на италианската република.

Днес премиерът говори пред италианския сенат за предстоящата среща на върха на Европейския съюз.

"Европейският съвет на 23 и 24 октомври отново се провежда в изключително сложен международен момент", каза Мелони.

"Италия влиза в него силна - с политическа стабилност, която е рядкост в нашата републиканска история. Солидните икономически и финансови показатели правят Италия ценена от анализаторите и привлекателна за инвеститорите", допълни италианският премиер.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)

/ПЙ/

Свързани новини

17.10.2025 15:43

По-високи данъци за банките и застрахователните компании предвижда новият проектобюджет на Италия, съобщава Ройтерс

Италианските банки и застрахователни компании ще бъдат обложени с по-високи данъци в размер на 11 милиарда евро (около 12,9 милиарда долара) за периода 2026–2028 г. Това предвиждат проектобюджетните планове на правителството, съобщи Ройтерс,
12.10.2025 16:32

Италианската партия "Лига" внесе в италианския парламент проект на предложение за номиниране на Тръмп за Нобела за мир за догодина

Крайнодясната италианска партия „Лига“ е внесла в долната камара на парламента на Италия предложение за подкрепа за номинирането на президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир за 2026 г., предаде АНСА. Предложението е внесено от
09.10.2025 16:18

Парламентът на Италия отхвърли искането на специализиран Трибунал да бъдат съдени трима членове на правителството на Мелони

Депутатите от долната камара на парламента на Италия отхвърлиха предложениeто да бъдат дадени на съд двама министри от кабинета на премиера Джорджа Мелони заради освобождаването от ареста и експулсирането от Италия към Либия на издирван от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:21 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация