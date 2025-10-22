АНСА: Мелони похвали стабилността на правителството си по случай третата годишнина от управлението му

В деня, в който се навършват три години от встъпването ѝ в длъжност, министър-председателката на Италия Джорджа Мелони заяви, че стабилността на правителството ѝ е направила страната по-силна както икономически, така и на международната сцена, съобщи агенция АНСА.

Преди дни кабинетът на Мелони официално стана и третото най-дълго управлявало правителство в историята на италианската република.

Днес премиерът говори пред италианския сенат за предстоящата среща на върха на Европейския съюз.

"Европейският съвет на 23 и 24 октомври отново се провежда в изключително сложен международен момент", каза Мелони.

"Италия влиза в него силна - с политическа стабилност, която е рядкост в нашата републиканска история. Солидните икономически и финансови показатели правят Италия ценена от анализаторите и привлекателна за инвеститорите", допълни италианският премиер.



