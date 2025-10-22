В Кюстендил започна раздаването на храни и хигиенни продукти от БЧК

Българският Червен кръст (БЧК) започна раздаването на продукти на уязвими български граждани по програма "Храни и основно материално подпомагане", операция "Подкрепа", съобщиха от Регионалния офис на БЧК в Кюстендил. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис, посочиха от БЧК.

В Кюстендил раздаването се извършва на ул. "Петър Берон" №26 и започва днес. От 4 ноември на същото място ще се раздават пакетите и за хората от селата в общината. В Бобов дол раздаването започва на 3 ноември, а в Сапарева баня – от 23 октомври. В останалите общини кампанията вече е в ход.

Пакетите включват хигиенни и хранителни продукти. Те са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите "Социално подпомагане", а на правоимащите ще бъдат предоставени и съпътстващи мерки, които са съобразени с индивидуалните им потребности, посочиха от БЧК.

За раздаването на помощите БЧК обособи 316 временни пункта в цялата страна. Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими български граждани.