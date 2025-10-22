Националният ансамбъл „Филип Кутев“ ще представи концерт-спектакъла „Ела се вие, превива“ в Гоце Делчев

Националният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ ще представи концерт-спектакъла „Ела се вие, превива“ на 30 октомври в Дома на културата "Пейо Яворов" в Гоце Делчев, съобщиха от общинската администрация.

Спектакълът е посветен на българската сватба и включва музикално-танцови картини, пресъздаващи сватбените ритуали и пролетните празници от различни краища на страната. Основна тема в представлението са семейството и любовта, вплетени драматургично чрез изпълненията на над 60 танцьори, певци и музиканти. Зрителите ще могат да се насладят на богатството и разнообразието на автентичните народни носии, които ще ги пренесат в атмосферата на традиционния български бит и обичаи.

Националният ансамбъл за народни песни и танци „Филип Кутев“ е създаден през 1951 година, информират организаторите. Основател и главен художествен ръководител е композиторът Филип Кутев (1903–1982), един от най-изтъкнатите познавачи на българската народна музика. Сред създателите на неговия сценичен облик са хореографът Маргарита Дикова, диригентът Иван Кавалджиев и фолклористът Мария Кутева.