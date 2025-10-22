Външният министър Андрий Сибига призова страните партньори на Украйна за енергийна подкрепа след масираните руски бомбардировки

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова всички страни партньори на Украйна, както и международните организации да предоставят доставки на енергия, за да се предотврати евентуална хуманитарна криза в страната след масираните руски бомбардировки тази нощ, предаде Укринформ.

"Вместо дипломация и мирни преговори, Русия продължава бруталните си удари срещу Украйна. Енергийната инфраструктура и обикновени домове в цялата страна бяха подложени на нападения през нощта. Поне шестима са били убити, включително и млада майка с две малки деца. Редица енергийни съоръжения са били повредени, като са оставили населените места без ток, отопление и вода", написа министърът в социалната мрежа "Екс".

Според Сибига, Украйна се нуждае от допълнителни енергийни ресурси и средства, мобилни електрогенератори, оборудване за ремонт и допълнителни възможности за противовъздушна отбрана.

Външният министър повтори думите на президента Володимир Зеленски за затвърждане на отбранителните възможности на страната и за нови по-силни санкции срещу Русия.