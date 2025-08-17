В Плевен и Долна Митрополия продължава кампанията за популяризиране на мобилното приложение „еЗдраве“

В Плевен и Долна Митрополия ще спре през следващата седмица лятната кампания за популяризиране на мобилното приложение „еЗдраве“ на Министерството на здравеопазването. Това съобщават на официалния си сайт от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен.

На 19 август мобилен екип на инспекцията ще бъде от 10:00 до 13:00 часа в Басейнова дирекция „Дунавски район“ в Плевен. На 21 август в същите часове кампанията ще спре в Долна Митрополия. Служителите на РЗИ ще са на разположение на гражданите в сградата на Общината.

Лятната кампания за популяризиране на приложението „еЗдраве“ започна през юли и ще продължи до края на септември. Целта е всеки български гражданин да получи лесен достъп до своето електронно здравно досие – директно през телефона.

По този повод се организират мобилни пунктове в областта, в които служители ще помагат на всеки, който желае, да активира приложението на мобилното си устройство. На място гражданите ще получават съдействие за сдвояване на телефона с електронното здравно досие.

По данни на РЗИ над 350 души в областта вече са били обхванати от кампанията.