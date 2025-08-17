Фон дер Лайен, Макрон, Мерц и други европейски лидери ще се срещнат утре с Тръмп в Белия дом по искане на Зеленски

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне утре с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, заедно с други европейски лидери, по искане на украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация на ръководителката на ЕК в платформата "Екс".



Фон дер Лайен също така съобщи, че ще посрещне Зеленски в Брюксел по-късно днес и заедно ще участват в среща на европейските лидери.

Френският президент Еманюел Макрон ще посети Вашингтон, заедно с няколко други европейски лидери, за да придружи своя украински колега Володимир Зеленски по време на срещата му с Доналд Тръмп, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на Елисейския дворец.

Според съобщението срещата има за цел да "продължи координацията между европейците и САЩ с цел постигане на справедлив и траен мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и сигурността на Европа".

Правителството в Берлин потвърди, че германският канцлер Фридрих Мерц утре ще посети Вашингтон, за да участва в срещата с Тръмп. "Преговорите ще засягат, наред с други неща, гаранциите за сигурност, териториалните въпроси и продължаващата подкрепа за Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия. Това включва поддържане на натиска върху Москва чрез санкции", заяви Берлин.

Финландският президент Александър Стуб също ще пътува до американската столица заедно със Зеленски.

Участник в срещата, организирана от американския президент, ще бъде и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи неговата канцелария.



Рим потвърди и участието на италианския премиер Джорджа Мелони.

Този ход от страна на Зеленски и европейските лидери е очевидно усилие да се предотврати повторение на напрегнатата обстановка по време на последната му визита във Вашингтон за среща с Тръмп през февруари. Присъствието на европейските лидери до Зеленски, което демонстрира подкрепата на Европа за Украйна, би могло да помогне за успокояване на опасенията в Киев и други европейски столици, че има риск украинският президент да бъде принуден да сключи мирно споразумение с Русия с посредничеството на Тръмп, отбелязва Асошиейтед прес.