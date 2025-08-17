Бившият нападател на Милан Андре Силва ще продължи кариерата си в Елче

Нападателят на РБ Лайпциг Андре Силва ще премине в Елче, съобщи Фабрицио Романо. Испанският клуб се е споразумял с 29-годишния португалец да подпише договор.

Силва играе за Лайпциг от 2021 година. През втората половина на миналия сезон нападателят игра под наем за Вердер. Той изигра 8 мача, в които отбеляза 1 гол.

Преди това Силва е играл за Реал Сосиедад, Айнтрахт Франкфурт, Милан, Севиля и Порто. Порталът Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 4 милиона евро.