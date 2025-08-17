Подробно търсене

Голяма авария оставя без вода жителите на десет села в Ямболско

Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
Снимка: Минко Чернев/БТА, Архив
Ямбол,  
17.08.2025 17:12
 (БТА)

Голяма авария оставя без вода жителите на десет села в Ямболско. Водоподаването ще бъде спряно в късните часове днес и възстановено утре, 18 август. Това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Ямбол. 

Засегнати ще бъдат шест села в община Тунджа - Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино и Каравелово, както и четири населени места на територията на община Стралджа - Тамарино, Саранско, Каменец и Войника. 

От ВиК - Ямбол призовават всички потребители да пестят питейната вода и да избягват употребата ѝ за различни от питейно-битови нужди.

Подобни аварии, оставящи без вода десетте села от т.нар. водоснабдителна група "Бакаджик" в Ямболско, има от години, като прекъсванията на водопоподаването са не само през летния сезон, а и през зимните месеци.

 

/БИ/

Към 18:14 на 17.08.2025 Новините от днес

