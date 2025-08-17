Почти един от всеки трима германци пазарува онлайн след съвет във физически магазин, показва проучване на "ЮГов"

Около една трета от потребителите в Германия са потърсили съвет в магазин и след това са закупили продукта онлайн след сравнение на цените. Това показва представително проучване на "ЮГов" (YouGov), цитирано от Германската асоциация на търговците на дребно (HDE) и публикувано от ДПА. В търговията на дребно това поведение е известно като "кражба на съвети".

Според данните 21 на сто от анкетираните напълно отхвърлят подобно поведение, а 25 на сто – частично. Девет процента по-скоро го подкрепят, а пет процента го одобряват напълно. Общо 34 на сто остават без ясно мнение ("отчасти/частично").

"Ако като търговец на дребно инвестирам много пари в наеми и компетентен персонал, е болезнено, когато клиентите получават съвети и след това купуват онлайн при други доставчици", коментира Щефан Гент, управляващ директор на асоциацията.

Някои собственици на магазини вече открито протестират срещу това явление, пише "Дер Шпигел". Петер Пунек, управител на специализиран магазин за бягане в центъра на Карлсруе, е поставил плакат до входа на магазина с надпис: "Добрият съвет има своята стойност". По думите му "все повече клиенти правят снимки на етикетите с цени след подробна консултация и след това поръчват обувките онлайн".

Пунек уточнява, че отделя поне 30 минути за консултация, която може да включва снемане на отпечатък от крака, проверка на подвижността и анализ на бягането с видеозапис. "Времето ми е изключително ценно", казва той. По негови оценки около десет процента от клиентите се възползват от съветите му, но не купуват от магазина.

Гент обаче пояснява, че обратното явление е по-често срещано – клиентите първо събират информация онлайн, а след това купуват във физически магазин. "Клиентите сами решават къде да получат информация и къде да пазаруват. Това е в основата на свободната и лоялна конкуренция", подчертава Гент.