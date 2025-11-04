Подробно търсене

Тримесечните приходи на "Хуго Бос" са под очакванията заради спада на търсенето във Великобритания и Китай и по-слабия долар

Галя Горнишка
Снимка: AP/Antonio Calanni
Берлин,  
04.11.2025 13:40
 (БТА)

Германският производител на луксозни стоки "Хуго Бос" (Hugo Boss) отчете тримесечни приходи, които са под очакванията, позовавайки се на спада на търсенето във Великобритания и Китай и по-слабия долар, предаде Ройтерс.

Приходите на модната марка са се понижили с 4 на сто до 989 милиона евро през третото тримесечие, засегнати от по-слабия щатски долар. Това е под прогнозата на анализаторите за 1,01 милиарда евро.

"Това беше поредното изпълнено с предизвикателства тримесечие, през което приходите ни се понижиха незначително поради слабите потребителски нагласи и поскъпването на еврото спрямо няколко валути", каза главният финансов директор Ив Мюлер по време на конферентна връзка с медиите, посочвайки по-специално долара.

Без да се отчита ефектът от валутните колебания, продажбите са се свили с 1 процент заради по-ниските приходи от ключовите пазари – Китай и Великобритания. Подобренията в Германия, Франция и САЩ не са могли да компенсират това понижение.

Компанията съобщи, че продажбите за цялата година вероятно ще бъдат в долната граница на прогнозния диапазон, което обаче съответства на очакванията на анализаторите.

Брутният марж се е повишил до 61,2 на сто от 60,2 на сто година по-рано, надминавайки прогнозите за 60,5 на сто. Ръстът се дължи на намаляване на разходите и по-ниските глобални цени за транспорт, съобщи „Хуго Бос“.

Продажбите и оперативната печалба за годината се очаква да бъдат в долната част на прогнозния диапазон – между 4,2 и 4,4 милиарда евро за приходите и между 380 и 440 милиона евро за печалбата, уточни модната къща, позовавайки се на нарастващата макроикономическа несигурност и неблагоприятните валутни курсове.

Анализаторите прогнозират годишни продажби от 4,2 милиарда евро и печалба преди лихви и данъци (EBIT) от 379 милиона евро.

/БП/

