Отиде си актьорът Димитър Димитров

Напуснал ни е Димитър Димитров, съобщават от Съюза на артистите в България.

Поклонението е на 18 август от 13:30 ч. в църквата на Софийските централни гробища.

Димитър Димитров е актьор, драматург, режисьор, каскадьор и театрален директор. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ (днес НАТФИЗ) през 1978 г. Ръководи театрите в Ловеч (1990-1992) и Шумен (1992–1994, 2017–2022), а между 1994 и 2000 г. преподава в НАТФИЗ.

През 1994 г. получава покана от Interplay – Сидни, Австралия, за международни проекти по драматургия. Изнася лекции в James Cook University и от 2000 до 2017 г. живее в Канада, където основава International Talent Club и фондация Art Education Support. В чужбина активно популяризира българската култура, организира участия на родни творци във фестивали и създава конкурса „Драматургия за деца“.

Инициатор е на фестивалите „Нова българска драма“ (Шумен) и „Вълшебната завеса“ (Търговище), както и на „Театър за мир“ по време на войната в Босна. Негови пиеси и постановки са играни както у нас, така и в чужбина.



