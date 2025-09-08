България и НАТО ще проведат международно учение за управление при извънредни ситуации

От днес до 12 септември България и НАТО ще проведат едно от най-мащабните и комплексни учения за управление при извънредни ситуации – "BULGARIA 2025”. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Домакин е Центърът за професионално обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) в Монтана. Официалната церемония по откриване ще се проведе на летище Ерден, където ще бъде разположен базовият лагер на участниците в учението.

"BULGARIA 2025” се организира съвместно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Евроатлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC) на НАТО и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО в България за управление на кризи и реагиране на бедствия (CMDR COE).

Участие ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации, информираха още от МВР.

Учението ще бъде насочено към реагиране при природни и промишлени бедствия, хибридни заплахи, сложни извънредни ситуации и тестване на процедури, свързани с логистичната подкрепа от страната, приемаща международна помощ.

В края на юни тази година военнослужещи от Министерството на отбраната и Българската армия демонстрираха своите способности за техническа и оперативна съвместимост в учението на НАТО "Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX)" 2025, съобщиха от Министерството на отбраната. Основен акцент в него беше тестване на възможностите на съюзните и национални системи за командване, управление, комуникации и разузнаване, в контекста на цифровата трансформация, операциите в много домейни и федерираната мрежова среда.