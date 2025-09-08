Подробно търсене

Министрите на отбраната на Южна Корея и Япония ще разговарят днес в Сеул

Петър Къдрев
Момент от срещата на южнокорейска и японска делегация в Токио на 23 август. Снимка: Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP
Сеул,  
08.09.2025 06:49
Министрите на отбраната на Южна Корея и на Япония ще се срещнат днес в Сеул, съобщи южнокорейското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Това ще е първото официално посещение на японски министър на отбраната в Южна Корея от едно десетилетие насам.

Разговорите ще се проведат в условията на засилено геополитическо напрежение в региона и след демонстрацията на сила от Китай на голям военен парад в Пекин миналата седмица, на който присъства и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун.

Министърът на отбраната на Япония Ген Накатани ще разговаря с южнокорейския си колега Ан Гю-пак днес следобед.

По време на двудневната си визита Накатани ще посети националното гробище в Сеул и Втори флот на корейските военноморски сили.

На парада в Пекин, посветен на годишнината от края на Втората световна война, присъстваха китайският президент Си Цзинпин и руският президент Владимир Путин. Това беше първият случай, в който севернокорейският лидер е поканен на такова голямо многостранно международно събитие, което беше възприето като пропагандна победа за Пхенян.

През миналия месец президентът на Южна Корея И Дже-мьон се срещна с японския премиер Шигеру Ишиба в Токио, където двамата се договориха за установяване на по-тесни връзки в сферите на сигурността и икономиката.

Към 07:28 на 08.09.2025 Новините от днес

