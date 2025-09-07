С изложба и награждаване завърши първият национален детски пленер „Попово – Бялото градче“. В общинския център се събраха 40 млади творци – представители на едни от най-изявените школи по изобразително изкуство в страната. За да отличи най-добрите, журито заседава три часа и половина, разказа за БТА художникът Искра Хаджииванова – ръководител на домакинстващата Школа по изобразително изкуство „Арт Попово“.

Освен заключителната експозиция, всяка школа представи и изложба с рисунки на хартия на открито. Така домакини и гости „украсяват“ Бялото градче с таланта си и радват ценителите на изкуството.

Организаторите обявиха и отличените. Голямата награда на кмета на Община Попово Людмил Веселинов получи Габриел Зашев от Благоевград. Специалната награда на пленера бе присъдена на Михаела Атанасова Михова от Попово за нейна творба в стил кубизъм. Първи награди заслужиха Еми Георгиева от Бургас, Нора Петрова и Раян Купенов от Казанлък, както и Елена Петрова и Ема Томова от Дупница.

Гостуващите млади художници и техните ръководители си тръгнаха удовлетворени. „За мен най-важното е мнението на колегите от страната, които споделиха, че това е първи по рода си пленер, организиран при толкова добра подготовка. Според тях такова събитие може да осъществи само човек с богат опит в пленерите“, сподели Хаджииванова. Тя призна, че през годините е наблюдавала и черпила опит от подобни инициативи, но „въпреки всичко, застраховка от пропуски няма“.

Желанието на участниците пленерът да има продължение и в следващите години е най-високата оценка за организаторите. Доволни са и от факта, че за първи път посещават Попово. Те преоткриха града чрез пешеходна разходка из улиците, посещение на крепостта „Ковачевско кале“ и залите на Историческия музей. След срещата с миналото и настоящето на Поповския край, младите творци създадоха произведения по темата „Попово – Бялото градче“.

Председателят на журито, художникът Хрисанд Хрисандов, подчерта, че нивото на творбите върху платно с подрамка е изключително високо.

Хаджииванова допълни, че картините от пленера ще останат подредени във фоайето на Община Попово няколко седмици. Те ще бъдат включени в златния фонд на Първия национален пленер „Попово – Бялото градче“. Обмисля се идеята следващата година, по повод Празника на града – 10 юни, творбите да бъдат подарени на представители на гостуващи делегации, тъй като изобразяват символите на Попово, добави още Искра Хаджииванова.