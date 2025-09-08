Даниела Генова от Лясковец намира удовлетворение и спокойствие в създаването на икони върху дърво и камък

Създаването на икони върху дърво и камък носи удовлетворение и спокойствие на занаятчията Даниела Генова от Лясковец. Тя изработва различни произведения на изкуството чрез техниката декупаж.

В интервю за БТА Даниела обясни, че процесът на създаване на икона или картина е прецизен и изисква търпение. Първо картината се залепя върху дърво или пано, след което внимателно се обработва. При изработката на икони дървото задължително се лакира със специален защитен лак, а финалният силует се подчертава с брокат, придаващ допълнителна светлина и блясък. За картините се използват акрилни бои, върху които след това се рисува с туш, за да се постигне дълбочина и изразителност.

Времето, необходимо за изработка на една творба, показва отдадеността на Даниела към изкуството. „Една икона отнема около три дни работа, докато рисунките по техниката декупаж са готови за два“, споделя занаятчията.

Особено внимание тя отделя на самата основа — дървото, върху което ще работи. То се подбира лично от нея и съпруга ѝ, като двамата обикалят специални местности в района на Лясковец, за да намерят подходящи парчета, които след това оживяват в нов образ.

През годините творчеството ѝ не остава затворено в ателието. Даниела Генова обикаля страната, участвайки във фестивали и различни събития, където представя своите икони и пана.

Преди да се посвети на занаята, тя дълги години работи като арт терапевт на деца в неравностойно положение. По това време хобито ѝ става изработката на икони и картини чрез декупаж, което постепенно се превръща в професия. „Влече ме да изработвам различни неща“, признава Даниела и споделя, че в това изкуство намира вдъхновение и смисъл.