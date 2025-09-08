Австралийка беше осъдена на доживотен затвор за тройно убийство с отровни гъби

Подробно търсене

Снимка: Минко Чернев, БТА. Изображението е илюстративно.
Мелбърн,  
08.09.2025 04:01
Австралийка беше осъдена на доживотен затвор по три обвинения в убийства, извършени с помощта на обяд, подправен с отровни гъби, съобщи ДПА.

Осъдената Ерин Патърсън ще трябва да излежи най-малко 33 години от доживотната си присъда, след което ще има право на изслушване за условно освобождаване.

В мотивите си съдията Кристофър Бийл от Върховният съд на провинция Виктория се позова на „утежняващи вината обстоятелства“, включително „съществен умисъл“ в отровителството и „огромна злоупотреба с доверие“.

През юли тази година Патърсън беше призната за виновна по три обвинения в убийство и едно в опит за убийство.

Престъплението е било извършено през юли 2023 г., когато осъдената е поднесла телешко „Уелингтън“ на бившите си свекър и свекърва Дон и Гейл Патърсън, на сестрата на Гейл Хедър Уилкинсън и на съпруга на последната Йън. Първите трима починали в болница няколко дни по-късно, а четвъртият е бил приет в критично състояние, но оцелял.

Както съобщиха световните агенции по време на процеса, отравянето е било извършено със зелени мухоморки.

