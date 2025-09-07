Роженският манастир „Рождество Богородично“ отбелязва своя храмов празник със служба, водена от Неврокопския митрополит Серафим

Роженският манастир Роженският манастир „Рождество Богородично“ отбелязва своя храмов празник – Рождество на Пресвета Богородица, със служба, водена от Неврокопския митрополит Серафим.

От Неврокопска епархия съобщиха, че службата за празника започва от тази вечер в 17:00 часа с Малка вечерня, а от 19:00 часа е всенощно бдение по Светогорски устав, предстоявано от митрополит Серафим, което ще продължи до ранните часове на празничната утрин.

В празничния 8 септември от 7:30 започва богослужението с часове, в 8:00 часа е посрещане на архиерея, след което ще започне светата литургия. По традиция след това ще бъде направена лития с чудотворната икона на Роженската света Богородица и ще бъде отслужен водосвет.

Роженският манастир е най-големият в Пиринския край и един от няколкото средновековни български манастира, сравнително добре запазени и до днес.