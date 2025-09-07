Подробно търсене

Роженският манастир „Рождество Богородично“ отбелязва своя храмов празник със служба, водена от Неврокопския митрополит Серафим

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Роженският манастир „Рождество Богородично“ отбелязва своя храмов празник със служба, водена от Неврокопския митрополит Серафим
Роженският манастир „Рождество Богородично“ отбелязва своя храмов празник със служба, водена от Неврокопския митрополит Серафим
Снимка: Красимир Николов/БТА, архив
Роженски манастир,  
07.09.2025 15:45
 (БТА)

Роженският манастир Роженският манастир „Рождество Богородично“ отбелязва своя храмов празник – Рождество на Пресвета Богородица, със служба, водена от Неврокопския митрополит Серафим.

От Неврокопска епархия съобщиха, че службата за празника започва от тази вечер в 17:00 часа с Малка вечерня, а от 19:00 часа е всенощно бдение по Светогорски устав, предстоявано от митрополит Серафим, което ще продължи до ранните часове на празничната утрин.

В празничния 8 септември от 7:30 започва богослужението с часове, в 8:00 часа е посрещане на архиерея, след което ще започне светата литургия. По традиция след това ще бъде направена лития с чудотворната икона на Роженската света Богородица и ще бъде отслужен водосвет.

Роженският манастир е най-големият в Пиринския край и един от няколкото средновековни български манастира, сравнително добре запазени и до днес.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:05 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация