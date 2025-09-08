Националният пресклуб на БТА в Хасково отбелязва 21 години от откриването си. То бе в Деня на Хасково - 8 септември, през 2004 година, който съвпада с християнския празник Рождество Богородично.

На тържественото прерязване на лентата бяха президентът Георги Първанов (2002 – 2012 г.), кметът на града Георги Иванов и тогавашният генерален директор на БТА Максим Минчев. Пресклубът бе отворен в сградата на Бизнес център II, която е публична общинска собственост и която бе отдадена за безвъзмездно ползване от Общината с решение на Общинския съвет.

Кореспонденти на Агенцията в Хасково през годините са били Петронка Техова (1951 – 1955 г.), Радослав Караджов (1955 – 1972 г.), Златка Михайлова – Найденова (1972 – 1994 г.), Марияна Димитрова (1994 – 2016 г.). Настоящи кореспонденти са Николай Грудев и Красимира Апостолова. През годините фотокореспондент е бил Ники Матанов.

Към момента националните пресклубове на БТА са 42. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са пет на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ и на панаири на книгите.