Албанската полиция затяга мерките за сигурност около училищата преди началото на учебната година

Албанската полиция затяга мерките за сигурност около училищата преди началото на новата учебна година днес, съобщава агенция АТА.

Директорът на отдела за обществен ред Агрон Чели заяви пред репортери, че полицията ще засили наблюдението във и около държавните и частните училища, като ще работи съвместно с образователните и здравните власти, местните власти, психолози и социални работници.

Освен ограничаване на автомобилния трафик в близост до училищата, ще бъдат затворени неформални търговски обекти, предлагащи алкохол и храни.

Полицията също така се ангажира да засили проверките, за да предотврати тормоза, употребата на наркотици и притежаването на оръжия сред учениците.