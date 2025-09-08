"Решаващият фактор бяха бързите атаки, благодаря и на вратаря ни", обяви помощник-треньорът на Грузия

Бившият централен защитник Зураб Хизанишвили, в момента помощник-треньор в грузинския национален отбор, говори вместо наказания селекционер Вили Саньол след като тимът им победи България с 3:0 у дома. За Грузия това е първа победа в група „Е“ и тя идва в момент, когато Турция падна с 0:6 от Испания на свой терен.

"Видяхме различен мач. Благодарение на момчетата, че бързо си възвърнаха силите си и разбраха точно задачите си. Голямо благодаря на нашия вратар Георги Мамардашвили, който не допуска гол в 99 процента от случаите в началото на мачовете – значи е много концентриран, и това изигра голяма роля.“

След това посочи и авторът на второто попадение като играч на мача. "Най-добрият днес беше може би Ника Гагнидзе, той изигра много силен, пълноценен като присъствие на терена мач. Ако се вгледате внимателно, сами разбирате колко голяма роля в играе в отбора".

"Искам да кажа още нещо за новите ни хора. Когато Саба Гогличидзе дойде в националния отбор, всички бяхме много впечатлени - бърз, борбен. Той премина в по-добър отбор, играе в италианското първенство и ще бъде лидер на защитата ни занапред".

Попитан кое е било най-важното за победата, треньорът каза: "Решаващият фактор бяха бързите атаки. Разтегнахме българския отбор от тъч до тъч, имаше успешни ротации в атаката.“

След това обаче опита да успокои темпераментните местни журналисти, които питаха какво ще се случи в следващите им мачове с Турция и Испания през октомври.

"Не можем да кажем, че няма проблеми, ще видим повече през октомври. Максимализмът е хубав, но трябва да оценим всичко реалистично", завърши Хизанишвили.