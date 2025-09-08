Подробно търсене

Хасково отбелязва в деня на Рождество Богородично своя официален празник
На снимката: символите на Хасково - монументът „Света Богородица с Младенеца“ и Камбанарията на хълма „Ямача“. Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев/Архив
Хасково,  
08.09.2025 07:33
 (БТА)

Днешният 8 септември, на който, според църковния календар, се отбелязва Рождество на Пресвета Богородица, Хасково чества своя официален празник. Датата е избрана за Ден на Хасково с решение на Общинския съвет през 1993 година.

Богородица се смята за покровителка на града още от Възраждането. В почит към Божията майка на 8 септември 2003 година на хълм „Младежки“ в областния град е издигнат 32-метров монумент на Света Богородица с Младенеца, който по-късно е признат от книгата „Гинес“ за най-високият в света.

Всяка година в дните около 8 септември в Хасково се провеждат множество културни събития, спортни и детски прояви, изложби и концерти под егидата на Общината.

По традиция Денят на Хасково започва с литургия в катедралния храм на хасковска духовна околия „Успение на Пресвета Богородица“.

По време на тържественото заседание на Общински съвет ще бъде връчено и званието „Почетен гражданин на Хасково“.

Кулминацията на вечерта е с концерт на Нора Караиванова, Графа и празнична заря, според обявената от заместник-кмета на Хасково Мария Вълчева програма.

 

 

/БИ/

