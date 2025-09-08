От 14:00 до 20:00 ч. се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 т по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ в посока София

Днес от 14:00 до 20:00 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, само в посока София. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Няма да се ограничава преминаването на моторни превозни средства (МПС) над 12 тона от София в посока Бургас по „Тракия“, по магистрала „Хемус“ - от София при 0 до 87 километър, при кръговото кръстовище с път I-4, както и по магистрала „Струма“ от София в посока Благоевград.

Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На магистралите „Хемус“ и „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 тона, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На магистрала „Тракия“ в участъка от пътен възел (ПВ) „Ихтиман“ (при 34 километър) до ПВ „Вакарел“ (при 23 километър) в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 тона, превозващи опасни товари.

Промяната се налага с цел оптимизиране на движението в края на празничните дни и с оглед на засиления трафик към столицата по трите автомагистрали и по слабото движение от София към вътрешността на страната.

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение, посочиха от АПИ. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

От вчера са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.