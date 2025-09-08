Най-важното за грузинския отбор е, че си е върнал концентрацията бързо след домакинското поражение от Турция, смята защитникът Гогличидзе

Грузинският национален отбор по футбол победи българския с 3:0 във втора Светговна квалификация в група Е, а един от най-впечатляващите в редиците на домакините беше Саба Гогличидзе, който игра без сменя днес. 21-годишният централен защитник на Удинезе впечатли с безпогрешни намеси, бързина и стабилност.

"Това беше много важна победа, защото след загубен мач е трудно да се концентрираш за среща с подобен заряд, но успяхме. Благодаря на момчетата и на първо място, огромно благодаря на феновете, не знам как могат да окажат такава подкрепа в такова време, но аз усетих всичко“, започна футболистът, който вече има солиден опит по италианските терени, тъй като преди да се премести в Удине, е играл и за Емполи.

"Благодаря им и поздравявам баскетболния отбор за победата (б.а – грузинските баскетболисти елиминираха Франция на Европейското първенство). Днес беше нашият ден и поздравявам и вас, журналистите. Току-що преминахме в схема с четирима защитници, тази тактика се усъвършенства и бавно продължаваме напред. Много ми е удобно да играя и с Гурам Кашия, с Лука Лочошвили. Няма значение с кого си партнирам. И двамата имат толкова много опит, че можем да играем с четирима защитници в линия с лекота. Трябва да усъвършенстваме тази тактика и можем да бъдем силен отбор и ние сме“, каза грузинският защитник.