Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие учебната година в най-старото създадено от българи училище в чужбина. Теоретичният лицей "Св. св. Кирил и Методий" в Стар Бешенов (Дудещи Веки) в Румъния действа непрекъснато от 1745 г. насам и днес ще отбележи 280-годишен юбилей. В него се обучават близо 500 деца и младежи.

Програмата ще започне в 10 ч. местно (и българско) време в двора на учебното заведение и ще продължи с тържествена сесия на Общинския съвет, със среща с бивши и настоящи учители и с посещения на католическата църква „Успение Богородично“ и намиращия се в близост до нея Музей на българското малцинство, съобщиха за БТА от Посолството на България в Румъния.

Илияна Йотова ще се срещне и с представители на Съюза на банатските българи в Румъния и ще гостува в централата им, известна като „Българската къща“ – средище за концерти, представления и премиери на книги, свързани с българската общност отвъд Дунав.

Сред другите официални лица, които ще се включат в празничната програма, са посланикът на България в Румъния Радко Влайков, депутатът на българското малцинство в румънския парламент и почетен консул на България в Тимишоара Георги Наков, кметът на община Стар Бешенов Боно Кукалан, председателят на Областния съвет на Тимиш Алфред Симонис, областният управител на Тимиш Михай Ритивою.

Католическите българи от Банат представляват най-старата българска диаспора в Румъния днес. Те се заселват по тези места преди близо три века след потушаването на Чипровското въстание. Според данни от последното официално преброяване на населението от 2021 г. Стар Бешенов има 3827 жители. От тях 1631 са от български етнос, което представлява почти 43 процента от цялото население.

Днешното събитие съвпада с първия учебен ден в Румъния (8 септември) и с големия православен празник в България - Рождество на Пресвета Богородица, известен още като Малка Богородица.