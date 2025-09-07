Издигане в небето, Средновековен лагер, музикални изпълнения и много забавления предложи първият Фестивал на балоните в Горна Оряховица. Той се проведе от 5 до 7 септември в местността при хижа „Божур“ и предизвика интереса на жителите и гостите на града.

Основната атракция бяха двата балона, които поради наличието на летище в близост бяха привързани към земята, но се издигаха във въздуха на височина до около 45 метра, което гарантираше неповторимо изживяване за пасажерите.

Нашите партньори от Белоградчик докараха два от балоните, които традиционно летят над Белоградчишките скали, каза за БТА Христо Янев, който бе част от организаторите на фестивала. Изявилите желание за издигане с балон бяха много повече, отколкото реално можехме да поемем. Записаха се над 1600 души, а се качиха около 360 човека за трите дни. Сутрините всичко беше наред, но атмосферните условия в двете вечери не позволиха да направим повече издигания. Хората бяха от цяла България и дори от чужбина, а тези, които успяха да се качат на балоните останаха много доволни, посочи той. Янев каза също, че вече се водят разговори с Община Горна Оряховица събитието да се превърне в ежегодно, като може да се помисли и за друго място на провеждане, за да може да се използват повече балони. Със съдействието на общинската администрация има вариант да се направи така, че освен издиганията да бъдат разрешени и полети.

Заместник-кметът на Горна Оряховица Даниел Божанков коментира за БТА, че фестивалът се е получил добре, а забелязаните пропуски ще бъдат поправени при евентуални следващи издания. Сред тях беше транспортът, като в определени моменти четирите микробуса не успяваха да извозят всички желаещи да стигнат до хижа „Божур“. Божанков също изрази надеждата си на следващ етап да бъдат направени и полети с балони, които да достигат до височина около 4000 метра и да преминават около 20 километра разстояние. Той отбеляза, че вечерите на фестивала са били по-посещавани, като са се събирали по над 1000 човека. Избрахме да организираме нещо по-различно от стандартното, да зарадваме хората и мисля, че успяхме, подчерта той.

Докато двата балона летяха в небето, в подножието на горнооряховската крепост „Ряховец“ оживя епохата на Второто българско царство. Там беше изграден първия Средновековен лагер „Легенди за Ряховец“. В него участваха общо над 20 възстановчици от великотърновския клон на Национално дружество „Традиция“, Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол” от Варна, Калина Атанасова, Йордан Сивков, както и свободни реконструктори. С историческите възстановки бяха представени бита и въоръжението на куманите, съюзници на българските царе. В лагера беше разположен занаятчийски пазар с ръчно изработени изделия, имаше забавления, игри и работилници за малки и големи.

Целта на Средновековния лагер беше да се популяризира културно-историческото наследство на община Горна Оряховица, каза за БТА управителят на Национално дружество „Традиция“ регионален клон Велико Търново д-р Симеон Цветков. Правим го за първи път, защото досега не е изграждан такъв в подножието на крепостта „Ряховец“. До лагера посетителите можеха да видят и действащи археологически разкопки. Това, което археолозите намираха, работейки в дните на фестивала, посетителите виждаха на място, а по щандовете на лагера те имаха възможност да разгледат и да си закупят копия на подобни артефакти от бита на българите от Второто българско царство. Всички можеха да разгледат българско, византийско и куманско въоръжение и снаряжение. За най-малките имаше ателие, където Славчо и Диана Стоянови показваха направени от тях средновековни главоблъсканици.

В куманска юрта беше представен битът на номадските народи. Председателят на Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол“ от град Варна Жасмин Първанов разказа за БТА, че техните възстановки показват Късното Средновековие и присъствието на куманите в българските територии, а впоследствие и във властта. Представяме това, защото във Второто българско царство крепостта, под която е разположен лагерът, има много кумански погребения и е тясно свързана с тази част от българската история.

Д-р Калина Атанасова от Варна демонстрира реконструкции на български средновековни облекла и накити по стенописи от църкви от периода 13-14 век. За БТА тя разказа, че се занимава с това от 20 години и се е постарала да покаже всички видове дрехи на тогавашните социални прослойки. Сред изобразените от нея са аристокрацията, духовенството, болярите, царете, войниците, простолюдието и военните съюзници на българите – куманите, обитавали и крепостта „Ряховец“. Д-р Атанасова понякога работи по конкретни портрети на болярите, изобразявани в църквите на семейните имения. Те са много ценни, защото ги показват в цял ръст, в естествен размер, заедно със семействата им, обясни тя. За селските облекла помагат най-вече археологическите разкопки. Тези дрехи са предимно женски, защото починалите млади жени са били погребвани с най-хубавите си одежди като за сватба. В нашия климат оцеляват предимно металните предмети или неща, които са се допирали до тях, разказа д-р Атанасова. Често пъти по това време дрехите са били украсявани и със сърма, която представлява метализиран текстил и това много помага да се установи как са изглеждали. На щанда на д-р Атанасова имаше и копия на средновековни щитове, а на посетителите тя демонстрира и средновековни танци по запазена от тогава музика.

Организираните групи, които пристигаха в Средновековния лагер, бяха посрещани и от главния уредник в Исторически музей – Горна Оряховица Мая Иванова. С много търпение и внимание тя им разказваше за живота в района на крепостта, за новите открития, развеждаше ги из останките и разкопките. Посетителите видяха и последните открития, сред които църква с некропол и няколко скелета.

За посетителите на Фестивала на балоните бяха организирани също спортни занимания, като зумба и табата, разходки по екопътеките с професионални туристически водачи и природосъобразни инициативи и кулинарни кътове. Имаше много музика, хоротеки на открито, а в концертите на живо участваха Славка Калчева, Бриана, Кристина Енчева и Иван Димитров.

В дните на фестивала пътят към хижа „Божур“ беше затворен за автомобили, но за всички желаещи бе осигурен обществен транспорт по график. Много хора предпочетоха да си направят няколкокилометрова разходка дотам и обратно.