Обявено е частично бедствено положение заради пожара в местността Седми километър край Стара Загора

Обявено е частично бедствено положение във връзка с пожара в местността Седми километър край Стара Загора, който възникна около 15:00 часа днес. Това съобщи пред журналисти кметът на общината Живко Тодоров.

Пожарът е във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи, хората са евакуирани и няма пострадали.

Тодоров увери, че няма опасност за хората, поискана е помощ от Министерството на отбраната и МВР, както и хеликоптери, който да облеят територията, за да не се разгори пожарът отново. Дежурни екипи ще има през цялата нощ.

Живко Тодоров посочи, че предстои да бъде направен оглед на всички щети и да бъде оповестена по-подробна информация. „Смятам, че хората тук заслужават награда от министъра на МВР, защото, ако не беше толкова бърза реакцията, беше възможно да има жертви и много по-големи материални щети, които в случая са минимум за възникналия пожар“, коментира кметът. По думите му всяка дейност може да е причина за пожара, тя ще бъде установена от разследващите органи.

Тодоров напомни, че пожарът е в непосредствена близост до мястото, където голям пожар избухна миналото лято. Той благодари и на доброволците като отбеляза, че Община Стара Загора има най-много подготвени доброволци, а на място са се отзовали стотици.

Пътят ще бъде затворен до момента, в който сме сигурни, че може да се възстанови нормалното движение, каза още кметът. В момента продължава преминаване на техника и водоноски.

Пожарът е под контрол, но все още не е локализиран, каза директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Стоян Колев. Той определи пожара като „труден“. Включили са се 14 пожарни екипа, по спешност са ангажирани всички структури от областта, пристигнали са и екипи от Пловдив и Сливен. В момента два екипа от Пловдив подсигуряват град Стара Загора за евентуални други произшествия поради липса на екипи и техника.

„За рекордно време задействахме всички институции, включително и Главната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението за съдействие с хеликоптери и модула за наземно гасене. Не се борим за рекорди, но най-важното е, че няма данни за пострадали хора“, каза той и допълни, че има буквално изнесени хора от опасни места. След осигуряване на опасните два фронта с хеликоптери от авиобаза „Крумово“, ще бъдем по-категорични, че пожарът е локализиран, посочи още директорът на пожарната.

В борбата с огъня вече се включи един хеликоптер, видя репортер на БТА. Очаква се всеки момент да пристигне и втори.

Полицейските екипи също са започнали работа незабавно след сигнала, посочи директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Красимир Христов. Една част от служителите осигуряват движението в района, друга част са помогнали за евакуацията на възрастни и болни хора в района на пожара, както и за организацията. Работи се и по разследване на причините за пожара, като към момента не могат да се дадат конкретни данни. Обработват се множество сигнали.

В момента електроподаването в района е преустановено, каза секретарят на Община Стара Загора Николай Диков. Ток ще бъде осигурен веднага, след като е сигурно, че всичко е обезопасено. Частичното бедствено положение ще е в сила минимум 24 часа.

На място е и областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. Той също поздрави всички отговорни институции за бързата реакция и апелира гражданите да бъдат особено внимателни. Не поставяйте под изпитание възможностите на тези хора, които за пореден път доказаха, че са професионалисти, каза той.

Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението се регулира от полиция.