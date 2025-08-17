Подробно търсене

Пожарът в местността Седми километър край Стара Загора е на метри от къщи

Биляна Иванова, Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Пожар гори в местността Седми километър край Стара Загора. Снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Стара Загора ,  
17.08.2025 17:34
 (БТА)

Пожарът във вилната зона в местността Седми километър край Стара Загора гори на метри от къщи. От огъня е засегната една постройка, видя репортер на БТА.

Борбата с огъня продължава. На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

По информация на областната управа се очаква в гасенето на огъня да се включи хеликоптер.

Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението още се регулира от полиция.

По-късно се очаква информация от Община Стара Загора и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

 

/БИ/

