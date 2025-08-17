Пожарът в местността Седми километър край Стара Загора е на метри от къщи

site.btaПожарът в местността Седми километър край Стара Загора е на метри от къщи
Пожарът във вилната зона в местността Седми километър край Стара Загора гори на метри от къщи. От огъня е засегната една постройка, видя репортер на БТА.
Борбата с огъня продължава. На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT.
По информация на областната управа се очаква в гасенето на огъня да се включи хеликоптер.
Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението още се регулира от полиция.
По-късно се очаква информация от Община Стара Загора и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
/БИ/
