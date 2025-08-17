Инициативата „Ваканция на село в Родопите“ привлича все повече деца и родители

За поредна година Смилян посрещна деца от цялата страна, участващи в инициативата „Ваканция на село в Родопите“, казаха за БТА организаторите.

Инициативата привлича все повече деца и родители, заяви за БТА Антония Чиликова, организатор на „Ваканция на село в Родопите“. Игри сред природата, чисти храни от планината и забавления без дигитални екрани са част от програмата на детския лагер.

„Ваканция на село“ дава на децата на града съприкосновение с природата, докосване до планината с нейната история, традиции и възможности за отдих, обясняват организаторите. Тазгодишното издание на инициативата е организирано в две смени, при които близо 30 деца от различни градове преживяха игри и развлечения, подобни на ваканция „при баба на село“. Разходките сред природата са съчетани със запознаване с билки, растителни видове и биоразнообразието на региона. Преминаване с лодка в каньона „Горло“ и през водната пещера „Голубовица“ са част от приключенските забавления за малчуганите.

По време на „Ваканция на село в Родопите“ децата могат да се потопят в планинската атмосфера, да почувстват спокойствието и гостоприемството на родопското село, допълни Антония Чиликова. Неизменен елемент в програмата на лагера е избиването на мляко с бурилка и дегустация на полученото пред погледа на децата масло.

През дните в Смилян децата забравят за дигиталните екрани, улисани в интересни занимания, казаха още организаторите. Това доказва, че телефоните привличат съвременните деца с възможностите за игра, а в момента, в който намерят достатъчно преживявания, те се откъсват от екраните, смята Антония Чиликова. Според нея проблемът, който имат децата в големия град е, че не успяват да намерят достатъчно приятелства и преживявания, а „Ваканция на село“ запълва тези липси.

Част от участниците в летния лагер в Смилян пристигат за четвърта година, а някои убеждават и родителите си в предимствата да се почива в района.

Организатор на инициативата е „Екотур консултинг“ в партньорство с къщата за гости „Млечен дом“ в Смилян.