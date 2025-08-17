Подробно търсене

В Унгария: Дьошдьор се интересува от нападателя на Ботев Пловдив Алекса Мараш
снимка: Боян Ботев/БТА
Будапеща,  
17.08.2025 19:13
 (БТА)

Дьошдьор се интересува от Алекса Мараш от Ботев Пловдив, съобщават няколко спортни портала в Унгария в социалните мрежи. Унгарският клуб е готов да плати 200 хиляди евро за централния нападател.

Съществува вероятност Мараш да бъде привлечен под наем, е на по-късен етап Дьошдьор да откупи правата му.

23-годишният черногорец не е играл за пловдивчани от 4 август, когато загубиха с 0:5 у дома срещу Арда Кърджали в мач от третия кръг в Първа лига.

Алекса Мараш пристигна в Ботев Пловдив от Младост ДГ през 2024 година.

