Шестима полицаи са ранени, а 56 души са арестувани след протестите в Сърбия снощи

По време на вчерашните протести в няколко града в Сърбия снощи са били ранени шестима полицаи, а общо 56 лица са арестувани за нарушаване на обществения ред и насилие, съобщи сръбското вътрешно министерство, цитирано от националната телевизия РТС.

Посочва се, че от 56-те задържани лица, 27 са арестувани в Белград. Само едно лице остава в ареста, а обвинения ще бъдат повдигнати на 22 лица.

Във Валево, където имаше най-много безредици снощи, са арестувани 29 души. От тях 15 остават в ареста, а на 13 се очаква да бъдат повдигнати обвинения. Във Валево са ранени и шестимата полицаи, представители на Жандармерията, като всички са с леки телесни повреди.

Снощи сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич заяви, че няма да се толерира нарушаването на закона, нападенията срещу полицаи, държавни органи, обекти и имущество на политически партии.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.