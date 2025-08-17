Съдът остави за постоянно в ареста Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София. При катастрофата загина един човек.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в тридневен срок.

БТА припомня, че в петък около 1:46 ч. на телефон 112 е получен сигнал за тежко транспортно произшествие на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков" в столицата между кола и автобус на градския транспорт. Автомобилът се е врязал в лявата част на салона на спрелия на червен сигнал на светофара на бул. "Възкресение" автобус. При инцидента един човек е загинал, а общо седем са пострадали. Четирима от пострадалите бяха настанени в "Пирогов" и във Военномедицинска академия.

Шофьорът е роден през 2004 година, има шофьорска книжка от 1 август тази година. За двете седмици, в които е бил шофьор, той има издадени шест фиша за маловажни нарушения - най-често за липса на оборудване.