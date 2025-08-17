Граждани се събират на протест срещу безводието в Плевен

Пред сградата на Община Плевен плевенчани се събират на протест тази вечер срещу безводието. Протестът се организира чрез социалната мрежа Фейсбук.

На площад "Възраждане" идват жители на града, недоволни от водния режим. В областния център през деня водата се спира от 10:00 до 19:00 часа.

Протестиращите оставят туби от вода пред вратата на Общината.