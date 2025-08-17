Подробно търсене

Граждани се събират на протест срещу безводието в Плевен

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Протест в Плевен срещу безводието. Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Плевен ,  
17.08.2025 19:20
 (БТА)

Пред сградата на Община Плевен плевенчани се събират на протест тази вечер срещу безводието. Протестът се организира чрез социалната мрежа Фейсбук.

На площад "Възраждане" идват жители на града, недоволни от водния режим. В областния център през деня водата се спира от 10:00 до 19:00 часа.

Протестиращите оставят туби от вода пред вратата на Общината.

 

 

/БИ/

