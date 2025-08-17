Подробно търсене

Криминално проявен мъж е убил съпругата си и се е опитал да сложи край на живота си в Пловдив

Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Криминално проявен мъж е убил съпругата си и се е опитал да сложи край на живота си в Пловдив
Криминално проявен мъж е убил съпругата си и се е опитал да сложи край на живота си в Пловдив
Снимка: Христо Стефанов/БТА, Архив
Пловдив,  
17.08.2025 19:01
 (БТА)

Криминално проявен мъж е прострелял смъртоносно съпругата си, на 37 години, а след това е направил опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив.

Сигналът е получен около 17:10 часа днес. Разследващи от полицията изясняват обстоятелствата около престъплението, което е било извършено на ул. "Кедър" в пловдивския квартал "Столипиново".

Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е запазено и са предприети действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се.

Уведомена е Окръжна прокуратура - Пловдив.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:44 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация