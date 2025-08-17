Подробно търсене

Пожар гори до Аквапарка в Несебър

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Пожар гори до Аквапарка в Несебър
Пожар гори до Аквапарка в Несебър
снимка: Галя Тенева, БТА
Несебър,  
17.08.2025 14:12
 (БТА)

Пожар гори в близост до Аквапарка в Несебър, съобщиха за БТА от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа. Горят сухи треви и храсти.

Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което е наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.

"Към момента няма данни за застрашени сгради или необходимост от евакуация", каза за БТА директорът на РДПБЗН – Бургас, комисар Николай Николаев.

Гасенето продължава.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:09 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация