Каракачанската общност в Самоков отбеляза празника си в Бельова църква

По традиция в седмицата, когато Самоков отбелязва празника си, каракачанската общност в града се събира на свой събор в двора на храм „Рождество Богородично“ – Бельова църква. Отслужен бе водосвет от предстоятеля на храма отец Любомир Мишков и раздаден курбан за здраве. Показани бяха традиционни носии, а гостуваща група от град Карлово изигра традиционни за общността танци.

Присъстващите бяха поздравени от кмета на общината Ангел Джоргов, който каза, че по данни на Общината в града има около 650 каракачани. Той посочи, че каракачаните са много работливи и уважават своите традиции. Джоргов добави, че има идея да бъдат създадени читалище и музей на каракачаните, а местната администрация ще съдейства за това начинание.

Посланикът на Гърция в България Алексиос Либеропулос също поздрави присъстващите и председателя на Културно-просветно дружество на каракачаните в Самоков Атанас Димитров, който допринася за продължаването на традициите. Областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска пожела на общността да съхранява традициите, защото миналото трябва да пребъде с нашите деца.

Отец Любомир Мишков каза, че преди година-две е пожелал на Атанас Димитров Бог да го въздигне до степен, така че той да бъде председател на каракачанското дружество в Самоков. По думите му това е нещо голямо и е поел голяма отговорност с добри дела и почит към Света Богородица да води каракачанска общност. Отец Любомир каза също, че с подкрепата на Община Самоков и с благословията на Софийския митрополит и български патриарх Даниил вече има създадено неделно училище, за да може децата да се учат на Божия закон и да вървят по пътя на истината. Свещеникът посочи, че се надява църква, община и сдружения да вървят заедно напред, за да постигнат най-важното – спасението на своите души.

Атанас Димитров каза, че е много доволен, че вижда толкова много хора в двора на храма и общността е тясно свързана с Бельова църква. Той получи подарък плакет от гостуващия танцов състав от град Карлово.

Местните жители отбелязаха, че каракачаните са древен номадски народ, чийто път е неразривно свързан с Балканите. Те са прочути в скотовъдството и пазители на традиции, предавани през вековете от песните и танците до езика и бита. В Самоков и региона каракачанската общност оставя ярка следа със своето трудолюбие, силен дух и съхранено усещане за общност.

За БТА местната жителка Ангелина Димова разказа за каракачанските носии. Те се предават от поколение на поколение и тези, които днес бяха облекли децата, са специално правени за сватби. Тя отбеляза, че общността си има и знаме, което е наречено фламбура. По думите ѝ, когато започва сватба момиче задължително омесва погача (питка) и я слага в торба, която носи при момчето, което също е омесило питка, и ги разменят.

Първият събор на каракачаните в Самоков е проведен през 1992 година. Той е прекъснат за няколко години и след това отново е възстановен. Празникът на каракачаните е част от честванията за празника на града, които започнаха на 15 август – Успение Богородично.