„Мистерията на българските гласове“ пее на открито в Борисовата градина

„Мистерията на българските гласове“ пее на открито в Борисовата градина, визия – организатори
София,  
17.08.2025 16:05
Световноизвестният женски хор „Мистерията на българските гласове“ ще изнесе концерт на открито. Събитието е на 27 август в „Маймунарника“, съобщават организаторите.

„Мистерията на българските гласове” са истинско национално съкровище и посланик на българската култура по света. С уникалното си многогласно пеене и неземна хармония те покорява сърцата на публиката от десетилетия, печелейки овации на най-престижните световни сцени. Всяко тяхно изпълнение е вълнуващо пътуване през времето – изпълнено с дълбока емоция и майсторство“, коментират организаторите.

По думите им това ще бъде вечер, в която природата и музиката се сливат, а публиката става едно цяло с магията на фолклора.

