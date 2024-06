„Мистерията на българските гласове“ записва песен с Джейкъб Колиър

„Мистерията на българските гласове“ записва песен с мултиинструменталиста Джейкъб Колиър в София, веднага след общия им концерт в зала 1 на НДК, съобщават организаторите.

Шесткратният носител на „Грами“ идва концерт със световноизвестния български хор на 11 юли, а на сцената ще бъдат още маестро Георги Андреев и Quarto Quartet.

Авторската композиция на Колиър – All around you, ще бъде включено в предстоящата delux версия на новия му албум, а българската публика ще я чуе за първи път в съвместно изпълнение по време на концерта.

29-годишният мултиинструменталист, композитор и продуцент, чийто покровител и ментор е Куинси Джоунс, а сред музикантите, с които работи и са негови фенове са световни звезди като Хърби Хенкон, Coldplay и Ханс Цимер.