Разговорът на Тръмп и Путин е важен и за Сърбия, заяви сръбският президент

Разговорът между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин е от изключително значение за човечеството, за Европа, но и за Сърбия, защото ако се стигне до мир, настоящото напрежение ще намалее или изчезне. Това заяви в обръщение към нацията сръбският президент Александър Вучич, предаде ТАНЮГ.

"Постигането на мир е най-висшият интерес на всички хора на планетата и смятаме, че е от особен интерес за Република Сърбия. От огромен интерес е за нашата страна, защото част от напрежението, част от натиска, който съществува, са насочени към Сърбия, против нашия народ, против гражданите ни", подчерта Вучич.

Той допълни, че ако се стигне до постигане на мир, напрежението ще бъде по-малко, по-слабо или напълно ще изчезне.

"Това ще ни помогне да установим икономическо сътрудничество с тези две държави и с други страни и да се ангажираме с други въпроси", отбеляза сръбският президент.

В петък се проведе среща на върха в Аляска между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Сърбия не е въвела санкции срещу Русия заради агресията ѝ в Украйна.



