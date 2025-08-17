Ману Чао се завръща в София с концерт на стадион „Юнак“ на 16 септември, съобщават организаторите от „Строежа“ и Music Vibes.

На 5 юни 2002 г. в Зимния дворец е първият голям концерт на Ману Чао в София. Над шест хиляди фенове присъстват на четиричасовото шоу. Енергичният и артистичен артист през цялото време поддържа купонджийското настроение с песни на старата си група Manu Negra.

Ману Чао твърди, че никога не мисли за реакцията на хората, а за това, което го вълнува, иначе творческият процес е фалшив. Работя нещата, докато са горещи, като моментът между вдъхновението и записът на песента е минимален, казва певецът, който носи в раницата си своето звукозаписно студио.

За мен всичко е прочит на Боб Марли, той ме научи на простотата в музиката, допълва Ману Чао. Много са стиловете, с които не съм се занасял, много музика по света не познавам, малко знам за азиатската музика, едва сега откривам Източна Европа, а за да използвам влиянието на една култура, трябва да съм част от нея и да я изживея лично, разказва той през 2002 г. Споделя, че не разбира понятието уърлд мюзик. За мен и АС/DC са уърлд, защото свирят австралийска музика, смее се той. Според него е погрешно да се смята, че уърлд са всички музики, които не идват от Западна Европа.

„Никога не съм имал религия, просто изграждам своя жизнена философия. Аз имам късмета да пътувам и да се вдъхновявам от различни религии. Баба ми е католичка, близък съм с хора, които изповядват исляма, а в Южна Америка контактувам с местни племена. От всичко това изграждам своите духовни възгледи. Може да се каже, че моята религия е природата“, споделя Ману Чао.

/ДД