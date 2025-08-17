Леон Бейли е близо до преминаване в Рома

Леон Бейли е близо до трансфер в Рома, съобщава италианският журналистг Николо Шира в неделя. Крилото на Астън Вила първо ще премине като преотстъпен в римския клуб, който ще може да откупи правата на футболиста след 12 месеца.

Наемът на Бейли ще струва 3 милиона евро, а през следващото лято ръководството на "вълците" ще трябва да плати още 20 милиона, ако желае да притежава правата на национала на Ямайка.

28-годишният Бейли премина в Астън Вила от Байер Леверкузен преди четири сезона.

През миналата кампания бившият играч на белгийския Генк участва в 24 мача от Висшата английска лига, реализирайки 1 гол и 2 асистенции.