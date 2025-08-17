Първите български национали в свободен стил не успяха да достигнат полуфиналите на Световното първенство по борба за младежи до 20 години

Подробно търсене

БТА, Самоков (17 август 2025) Близо 650 състезатели от 70 държави участват в Световно първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Самоков. Схватките са от 17 до 24 август в "Арена Самоков". Входът за зрителите е свободен. България участва с 23 състезатели.Снимка: кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (ВЯ)
Самоков,  
17.08.2025 13:02
 (БТА)

Първите четирима български национали по борба свободен стил не успяха да достигнат полуфиналите в категориите си на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години, което се провежда в Самоков. 

Калоян Атанасов е единственият с победа на старта на турнира, след като се наложи с 3:0 над испанеца Денис Гил в квалификациите на категория до 70 кг свободен стил. Той спечели точките още в началото на схватката и съхрани преднината си до самия край. Българският национал започна активно следващата схватка и поведе с 2:0 срещу Тао Вей, след което събори китаеца в края на частта за 4:0. 

Вей изравни бързо след почивката и взе предимство по критерий, а по-късно записа и още четири точки за успеха. Китаецът обаче отстъпи на Нурлан Агазада (Азербайджан) на четвъртфинал и Атанасов отпадна от турнира. 

Андриан Вълканов бе победен на старта на категория до 97 кг от Константин Петриашвили (Грузия), който по-късно ще се бори на четвъртфиналите. Стилиян Джоров (70 кг) и Диан Манев (125 кг) отпаднаха. 

Церемонията по откриването на Световното първенство по борба в "Арена Самоков" е насрочена за тази вечер от 17:00 часа. 

/АВ/

