Подробно търсене

Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години

Ивайло Георгиев
Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години
Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години
Снимка: кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (ПК), архив
Самоков,  
23.08.2025 13:33
 (БТА)

Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Националът пребори трима съперници по пътя към решаващите сблъсъци и в следобедната сесия ще се изправи срещу арменеца Алекс Маргарян за първо българско отличие на турнира в зала "Арена Самоков". 

Миленков започна на 63 кг класически стил срещу еквадореца Крисман Караседо и го пребори със 7:5, след което българинът надви с 4:1 румънеца Йонуц Мереута. На четвъртфиналите националът се изправи срещу нидерландеца Иляс Лауина и спечели точка още на старта, след което добави още една за партер. Миленков повдигна два пъти съперника, но не успя да го пренесе, което остави резултата 2:0. Българинът добави още две точки във втората част и загуби само две, което оформи крайното 4:2.  

В следобедната сесия Миленков ще срещне арменския национал Алекс Маргарян, а победителят ще си осигури злато или сребро. Загубилият ще се бори за бронз срещу излезлия от репешажните схватки на 63 кг. 

Азис Атанасов спечели с 4:2 срещу Амиршох Вахобов от Узбекистан в квалификациите на 77 кг, след което загуби с 1:3 срещу американеца Лестър Боулинг. Той пък бе победен с категоричното 9:0 от грузинеца Анри Путкарадзе на четвъртфиналите. Така Атанасов отпадна от турнира. 

По-рано през деня Сергей Стоев загуби с 3:8 репешажната си схватка на 72 кг срещу казахстанеца Юсуф Ашрапов. 

/KM/

Свързани новини

22.08.2025 17:58

Сергей Стоев ще се бори на репешажите на Световното първенство за младежи и девойки до 20 години

Сергей Стоев ще се бори на репешажи на Световното първенство по борба за младежи и девойки в "Арена Самоков", след като бе изтеглен на репешаж от победилият го по-рано през деня Гаспар Тертерян. Той е първият шанс на националите в класически стил да
22.08.2025 14:01

България е без полуфиналисти в предпоследните категории на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години

България е без полуфиналисти в предпоследните категории на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години, след като Сергей Стоев загуби на четвъртфиналите на 67 кг класически стил. Емили Апостолова пък отпадна на репешаж и така
20.08.2025 13:01

България е без полуфинал в четвъртия ден на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Самоков

България остана без полуфиналисти и в четвъртия ден на Световното първенство по борба за младежи и девойки в Самоков, след като единствената представителка при дамите загуби още на старта. Ивена Близнакова обаче запазва шансове за бронзов медал през
19.08.2025 17:27

Националите свободен стил завършиха без медали на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Самоков

Българските национали по борба свободен стил завършиха без медали категориите си от Световното първенство за младежи и девойки, което започна в неделя в "Арена Самоков". Днес отпаднаха последните четирима състезатели, а Есад Бозали загуби репешажна
18.08.2025 14:34

България е без полуфиналисти и във втория ден на Световното първенство по борба за младежи в Самоков

България остана без полуфиналисти и във втория ден на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Самоков, като един от националите запази шансове за медал през репешажи.  Денис Наим записа единствената победа днес, след като
17.08.2025 23:07

Президентът на световната федерация по борба Ненад Лалович откри шампионата на планетата за юноши и девойки в Самоков

Много шампиони и медалисти също бяха сред публиката. Срещите в свободния стил изгледа и олимпийският шампион от Игрите в Париж 2024 Магомед Рамазанов.
17.08.2025 13:02

Първите български национали в свободен стил не успяха да достигнат полуфиналите на Световното първенство по борба за младежи до 20 години

Първите четирима български национали по борба свободен стил не успяха да достигнат полуфиналите в категориите си на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години, което се провежда в Самоков.  Калоян Атанасов е единственият с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:13 на 23.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация