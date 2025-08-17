Президентът на световната федерация по борба Ненад Лалович откри шампионата на планетата за юноши и девойки в Самоков

Президентът на световната федерация по борба Ненад Лалович откри първенството на планетата за юноши и девойки в Самоков. 650 състезатели от 70 държави ще спорят за отличията в осемдневната надпревара, която ще приключи на 24 август.

Приветствие към присъстващите отправиха също зам.-министърът на спорта Димитър Георгиев, председателят на БФ Борба Станка Златева, както и кметът на града Ангел Джоргов. Сред гостите бе и Родика Якши (Турция), вицепрезидент на световната централа и президент на асоциираните видове борба.

"Днес фокусът на световната общност по борба е върху Самоков, защото тук имаме най-силните млади състезатели", каза Ненад Лалович. Той изрази надежда, че много от спортистите тук ще се състезават на Игрите в Лос Анджелис 2028.

Той заяви, че България има огромен опит в борбата. По думите му страната ни винаги е била на върха в този спорт.

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев каза, че за него е чест да присъства на откриването на форума.

"Аз съм убеден, че това е голяма чест за нашата държава и за спорта, който е един от обичаните в България. Убеден съм, че г-жа Златева заедно с нейния екип са се погрижили на високо ниво за това първенство, за да може да имаме повод пред световните наши гости да организираме отново още по-големи състезания", добави той.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов заяви, че е изключително щастлив да присъства на това събитие и добави, че градът има големи традиции в борбата.

"Самоковската школа по борба е дала на нашата държава много световни, европейски и национални шампиони. Мисля, че такова събитие е подходящо да се проведе в нашата прекрасна зала", добави още кметът.

Станка Златева връчи от името на федерацията специални плакети на Джоргов, Георгиев и Лалович. От своя страна кметът Ангел Джоргов също даде плакет на Златева с лика на покровителя на Самоков - свети свещеномъченик Симеон Самоковски. Тази седмица планинската община отбелязва празника си.

Програмата бе съпроводена с народни танци от фолклорните самодейни групи към Народно читалище „Възраждане“ в село Продановци.

Много шампиони и медалисти също бяха сред публиката. Срещите в свободния стил изгледа и олимпийският шампион от Игрите в Париж 2024 Магомед Рамазанов.

Младите американци са водени от олимпийския шампион от Токио 2020 Дейвид Тейлър. Неговият възпитанк Джъстин Радемахер победи европейския шампион Константин Петриашвили (Грузия), брат на златния олимпийски медалист от Париж 2024 Гено Петр иашвили, с убедителното 16:5.

Входът за зрителите е свободен. България е представена от 23-а състезатели.

По-рано днес първите четирима български национали по борба свободен стил не успяха да достигнат полуфиналите в категориите.