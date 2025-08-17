Община Ракитово организира публично обсъждане на отчетите за изпълнение на бюджета за 2024 година

Община Ракитово организира публично обсъждане на обсъждане на отчета на общинския дълг за 2024 година, отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за 2024 година. Поканата към жителите на общината, представителите на бизнеса и неправителствения сектор е публикувана на официалната страница на администрацията в интернет.

Пак там са поместени и подробни материали, свързани с отчетите. В тях е посочено, че бюджетът на община Ракитово за 2024 г. е 24 798 851 лв., като в сумата влизат и средствата за делегираните от държавата дейности 16 954 630 лв., за местните дейности - 7 844 221 лв. и 196 086 лв. за дофинасиране на държавните дейности. Изпълнението на собствените приходи към края на миналата година е 112 процента спрямо годишния план, изпълнението на данъчните приходи е 113 на сто, а на неданъчните приходи 111 процента, събраните такси са на 99 на сто от планираните. До 31 декември 2024 г. общината е върнала изцяло дългосрочния заем към банка, е записано още в отчета. Общината има просрочени задължения в размер на 5160 лв. за текуща издръжка, а просрочените вземания са 82 736 лв., от които 42 670 лв. са от концесии и наеми, 37 647 лв. - други вземания и 2419 лв. са от вземания от клиенти. Публикувана е информация за проектите, по които се работи в родопската община, както и средствата, необходими за изпълнението им.

Общественото обсъждане в Ракитово е насрочено за 25 август.