Сицилия: Винено-кулинарният туризъм става все по-важен

Винено-кулинарният туризъм като преживяване, което ангажира сетивата, е традиция, превърнала се във феномен, а бизнесът се адаптирал и подготвя за нея. Този вид предложения вече са силно застъпени в предлагането на туристически преживявания в Сицилия и не са хакартерни само за луксозния сегмент на пазара. Пътят, по който са поели хотелиерите на острова се вписва в общата стратегия за залагане на качеството, която се прилага в почти всички области на Италия. Сицилия обаче се е утвърдила като една от основните дестинации за винено-кулинарен туризъм на Апенинския полуостров и все по-често, според предприемачите в сектора, туристите избират острова именно заради тази негова особеност, пише италианското издание "Соле 24 оре". Сицилия вече не е само море и културни забележителности, а може би най-вече преживявания на трапезата и в избата. Неотдавнашно проучване потвърди, че островът, който след осем години трябва да бъде свързан с континентална Италия посредством моста над Месинския проток, е на водещо място сред италианските дестинации именно заради кухнята си и най-вече заради сладкишите.

Мост към САЩ

Винено-кулинарният туризъм или "еногастрономията" е феномен, който се намира на пресечната точка между традиционния туризъм и селскостопанските вериги, като разцветът му със сигурност се дължи и на признаването на Сицилия за Европейска гастрономическа област за 2025 г. от Международния институт за гастрономия, култура, изкуства и туризъм (IGCAT). Основната целева група са чужденците, сред които и туристите от САЩ. Изключителен посланик на Сицилия като еногастрономическа дестинация е Челестино Драго, шеф-готвач със солидна база в Лос Анджелис, където е спечелил сърцата на холивудските звезди. "Можем да разчитаме на редица продукти с изключително високо качество, които са израз на нашата териториална идентичност и това ни помага и на международните пазари", казва регионалният съветник по земеделие Салваторе Барбагало. "Но наличието на тази отправна точка дава и голям тласък на качествената гастрономия, която е много ценена, както показват последните проучвания. Фактът, че тази година сме Европейски гастрономически регион допринася значително за популяризирането на нашите продукти и мисля, че това има своето значение", добавя той.

2025-а е годината на кулинарния туризъм

Лятото на 2025 г. потвърждава тенденцията. "Все по-често чуждестранните туристи ни разказват, че са избрали Сицилия и съответно нашия комплекс заради преживяването, което той може да предложи на трапезата", казва Марио Фаринела, архитект и предприемач, собственик на "Инсулае ризорт" (Insulae Resort ) в Чефалу, в който се намира ресторантът "Дзайт" (Zayt), ръководен от шеф-готвача Иняцио Морганте. "Туристът се променя и ние искаме да сме готови за новия начин на пътуване", казва президентът на туристическата компания "Манджа‘с" (Mangia’s) Марчело Манджа. "Туризмът се основава на усещането, което човек иска да изживее, а днес една от основните форми на опознаване на територията е свързана с местната кулинарна култура. В "Манджа‘с" проучихме някои модели, които бяха приложени в курортите, за да може през една седмица ваканция да се направи и пътешествие из различните гастрономически предложения", отбелязва той.

Това вече е тенденция, която обхваща цяла Сицилия. "През последните години сицилианският туризъм претърпя тиха, но дълбока трансформация", казва Франческо Пенсовекио, журналист и директор на сайта wineinsicily.com. "Луксозните хотели вече не се ограничават само до предлагане на настаняване, а се стремят да предефинират гастрономическото преживяване на своите гости. Храненето в 5-звездните хотели например се превръща в двигател на привлекателността на дадено място, с шеф-готвачи от международно ниво, менюта с традиционни за региона продукти и обслужване, което граничи с високата кухня. Светът на виното също става все по-чувствителен, достатъчно е да споменем "Тенута ди Кастеларо" (Tenuta di Castellaro) в Липари или "Форестериа ди Планета" (Foresteria di Planeta), които са способни да превърнат престоя в сензорно пътешествие сред редки етикети и свежия вкус на провинцията", отбелязва той. Тази еволюция е знак за зрелостта, достигната от сектора: Сицилия вече не е само дестинация с природни красоти, а лаборатория за гостоприемство, което съчетава висока кухня, култура и пейзаж, предлагайки конкурентен модел на международно ниво, пише "Соле 24 оре".

Хотелът като център за разказване на истории за региона

Предлагането на храна в крайна сметка е част от динамична трансформация, засягаща цялата система в търсене на добавена стойност, която да надхвърля прекомерния туризъм и нискотарифните оферти: "Светът на хотелиерството е пред голяма възможност. Но не може да я използва, ако остане затворен в собствените си правила. Необходим е диалог между категориите, отвореност към влияния, смелост в изборите, тъй като в този период на "всякакви възможни видове туризъм" единственият начин да не изостанем е да разберем кои искаме да бъдем като дестинация и какви искаме да са туристите ни", казва Орнела Ланери, която управлява "Фор пойнтс бай Шератън" (Four Points by Sheraton) в Ачикастело (Катания) и е председател на секция "Туризъм, култура и събития" в регионалното подразделение на асоциацията на италианския бизнес "Конфиндустрия – Катания" (Confindustria Catania). "А ние, предприемачите в сферата на хотелиерството, трябва да имаме способността да разказваме за територията, като използваме нашите хотели като центрове за разказване на истории за местата чрез дизайн, еногастрономия, изкуство, уелнес и персонал. Храната е основна част от преживяването и основа за изграждането на нови модели", добавя тя. "Днес да говорим за туризъм, без да споменаваме културата и гастрономията, означава да не разбираме посоката, в която се развива пазарът. Конкурентоспособността се изразява в способността да се създават интегрирани преживявания, способни да съчетаят качеството на предлагането, разказа за идентичността и икономическата стойност", казва Роза Ди Стефано, главен изпълнителен директор на хотелската група "ФарХотелс" (FarHotels) и председател на асоциацията на италианските хотелиери "Федералберги" (Federalberghi) в Палермо.

В тази перспектива трябва да се разглежда нарастващата централна роля на винените и кулинарни точки в туристическите маршрути, тъй като те вече не са допълнителен елемент, а стратегически стълб, пише "Соле 24 оре". Съвременният турист не търси само настаняване, а история. И тази история минава през вкуса, продуктите, трапезата.