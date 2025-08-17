Подробно търсене

България остана на четвърта позиция на Световното първенство по волейбол при жените до 21 години

Асен Даскалов
снимка: БФВолейбол
Сурабая, Индонезия,  
17.08.2025 14:16
 (БТА)

България завърши на четвърто място на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години в Индонезия. В мача за бронзовите медали българките отстъпиха с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) срещу Бразилия.

В равностойната първа част "селесао" натрупа преднина от 15:12 и 21:18, за да поведе в двубоя при 25:19.

Вторият започна значително по-колебливо за България, но бразилките отново водеха с 3 точки. Крайното 25:20 предопредели крайния победител в двубоя.

Третата част върна избраничките на треньороа Драган Нешич в мача след 25:14, но финалът дойде при 25:21 за отбора от Южна Америка след близо два часа игра в Сурабая.

/АВ/

